Depois de ouvir as partes envolvidas no processo, a 27 de março em Madrid, o tribunal mercantil anunciou que "rejeita a acusação" do cubano Livam de que a "La Bicicleta", de Shakira, "era uma cópia da sua canção 'Yo te quiero tanto'", de 1997.

"A letra da canção é igual em quatro palavras (...) quanto à melodia, não há coincidência alguma; a velocidade do ritmo e a harmonia também são diferentes", afirma a sentença.

"Em resumo, não existe plágio de nenhuma forma", concluiu o tribunal.

A decisão pode ser alvo de recurso.

Liván Rafael Castellano, conhecido como Livam, e a sua editora MDRB Music Publishing apresentaram uma ação de plágio contra os dois cantores colombianos, assim como o produtor Andrés Castro e a editora Sony.