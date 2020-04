A atriz americana Sharon Stone enviou este sábado uma mensagem de apoio à Cruz Vermelha italiana e aos seus funcionários, e elogiou a sua "eficácia e dignidade" na luta contra o novo coronavírus.

"Vejo vídeos em que entram na casa das pessoas para remover vítimas do coronavírus. Vejo como colocam o coração neste trabalho. Sei que colocam as suas vidas em risco para fazer o seu trabalho", declara a atriz num vídeo publicado no Twitter da Cruz Vermelha italiana.

"Apenas quero dizer até que ponto os admiro, até que ponto o que fazem conta para mim. Observo como fazem o seu trabalho em silêncio, com eficiência, com tanta dignidade e cuidado", assinala a estrela de "Instinto Fatal", emocionada.

A atriz americana recebeu em 2018, em Roma, uma medalha da Cruz Vermelha como reconhecimento pelo seu "compromisso humanitário".