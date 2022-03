Shawn Mendes revelou esta quinta-feira, dia 31 de março, um novo novo single. "When You’re Gone" sucede a "It’ll Be Okay" e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema foi escrito pelo cantor lusodescendente em parceria com Jonah Shy e Scott Harris. Além de Shawn Mendes, Jonah Shy também participou na produção de "When You’re Gone".

Juntamente com a canção, o artista também estreou o vídeo do novo tema - veja aqui. O videoclipe foi realizado por Jay Martin ("It’ll Be Okay", "Mercy" e "Stitches") e foi filmado entre Toronto e Austin ao longo de vários dias, registando a gravação da canção, os ensaios e a primeira interpretação ao vivo do tema, no SXSW.

Shawn Mendes vai arrancar com a digressão "Wonder: The World Tour" no dia 27 de junho nos EUA, passando por Portugal no dia 7 de junho de 2023.