"Quando subo ao palco, o ego possui-me. E diz: 'Não te atrapalhes... porque és o maior. Todos o dizem, por isso não te atrapalhes'. (...) Cerca de 30 segundos depois, penso: 'sou só um tipo e adoro música'. E todo o meu corpo se liberta. Descontraio-me, olho à minha volta e fico, tipo... 'Faz isto. Deixa o ego. Entrega-te". Estas são as primeiras palavras de Shawn Mendes no seu primeiro documentário, "In Wonder", que antecedeu o lançamento do seu novo álbum.

A confissão feita no documentário pode ser o resumo do novo álbum de estúdio, intitulado "Wonder". É o rapaz que adora música e que ao quarto disco de originais decidiu arriscar e fazer o que lhe apetece. "'Wonder' ensinou-me a libertar-me e a forma de me render à magia da arte. Músicas do coração e sons de outra época e do mundo", frisou o canadiano nas redes sociais.

Com o novo álbum, Shawn Mendes abre uma nova era na sua carreira. Apesar de a crítica não o ter recebido com aplausos, os elogios dos fãs nas redes sociais multiplicam-se. "Wonder", o primeiro single, "Look Up At The Stars" e "Always Been You" são algumas das canções mais elogiadas pelos seguidores do jovem cantor, considerado pelo The Guardian "o rapaz mais simpático da pop".

"Quando começamos um álbum, não sabemos o que esperar. Atiramo-nos de cabeça e vemos o que acontece", frisa ainda o lusodescendente no documentário "In Wonder".