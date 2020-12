Durante o concerto virtual iHeartRadio Jingle Ball, Shawn Mendes referiu-se a Sam Smith com o pronome "ele" ("he") em vez de "they" (plural), o que deu origem a uma polémica nas redes sociais, já que se identifica com género não-binário.

Nas redes sociais, o jovem músico lusodescendente pediu desculpa ao colega. "Desculpa ter-me referido a ti como um 'ele'. Escapou-me. Não vai voltar a acontecer. Muito amor para ti, és das pessoas mais divertidas que já conheci", escreveu Shawn Mendes na sua conta no Instagram.

Pouco depois, Sam Smith aceitou o pedido de desculpa. "Estamos todos a aprender juntos. Feliz Natal, com todo o meu amor", escreveu nas redes sociais.