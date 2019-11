Essa sala de espetáculos do distrito de Aveiro acolhe assim até 29 de novembro quatro espetáculos de jazz especificamente selecionados pela autarquia para "divulgar esse género musical com recurso a músicos nacionais e estrangeiros de grande qualidade", como explica hoje à Lusa fonte da câmara municipal local, organizadora do evento.

Após uma primeira edição em 2018 com repertórios mais tradicionais destinados a familiarizar com esse registo musical o público menos habituado ao género, a câmara municipal aposta agora na promoção de mulheres intérpretes: "Se o ano passado o mote era ‘descobrir', agora será ‘mergulhar' - numa panóplia de propostas que, no feminino, surpreendem, instigam e irão contagiar a cidade ao longo de todo o mês".

A cabeça de cartaz é Shirley King, que sobe ao palco da Casa da Criatividade a 15 de novembro. Filha do ‘bluesman’ B.B. King (1925-2015), a cantora norte-americana explora esse estilo cruzando-o com jazz, gospel, soul, funk e R&B, evidenciando "o talento e carisma que a tornaram numa diva".