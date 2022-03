Os Sigur Rós atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 28 de setembro. “Os bilhetes vão estar disponíveis no dia 18 de março, às 9h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt”, refere a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado.

Os islandeses, recorda a promotora, estão “em processo de composição e gravação do seu primeiro álbum de estúdio desde 2013” e no concerto irão “apresentar as novas músicas juntamente com sua aclamada discografia de 25 anos”.

Nesta digressão mundial, “os fundadores Jónsi and Georg Holm, vão contar com o ex-membro Kjartan Sveinsson, que está de volta à banda quase uma década após ter se dedicado a outros projetos”.