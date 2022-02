“Ao fim de uma década de carreira, o pianista e compositor britânico Simeon Walker emergiu como um dos nomes mais destacados no crescente panorama clássico moderno com o lançamento do EP ‘Preface’ (2016), do álbum de estreia ‘Mono’ (2017), o segundo álbum ‘Winnow’ (2020) e o EP ‘Imprints’ no final de 2021”, pode ler-se no comunicado da promotora.

Na sexta-feira, Walker apresenta-se no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, no sábado no Mercado 48, no Porto, e no domingo no Bang Venue, em Torres Vedras.

Na terça-feira da próxima semana, o músico vai estar no Bar Mais Triste da Cidade, em Lisboa, no dia 25 no Centro de Artes e Espetáculo, em Portalegre, antes de encerrar a passagem por Portugal em Setúbal, na Casa da Cultura, no dia 26.