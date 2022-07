Os concertos estão marcados para 10 de novembro, no Coliseu do Porto, 12 de novembro, no Casino Estoril, em Cascais, e 13 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

A promotora lembra que Simone “sempre teve uma ligação muito forte com Portugal”.

“Não é por acaso que, no seu novo trabalho, a letra de 'Nua' foi feita em parceria com o poeta português Tiago Torres da Silva. Em ‘Da Gente’ (2022), primeiro disco da cantora desde ‘É Melhor Ser’ (2013), Simone volta a percorrer o caminho do afeto, com atenção cuidadosa a compositores do Nordeste e pela temática das 12 músicas que escolheu para o repertório. Amores, encontros e reflexões sobre os dias de hoje, em que começamos a retomar o contacto pessoal com quem amamos, dão o mote a este novo trabalho”, lê-se no comunicado.

A comemorar 50 anos de carreira, Simone “prepara um repertório ‘sob medida’ para esta digressão” e “promete revisitar canções emblemáticas, que fizeram dela uma das maiores vozes da MPB [Música Popular Brasileira], bem como canções do novo disco”.