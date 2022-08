A cantora brasileira Simone atua em novembro em três palcos nacionais no âmbito das celebrações dos seus 50 anos de carreira, foi hoje divulgado.

Simone “prepara um repertório ‘Sob Medida’ para esta digressão” e vai “revisitar canções emblemáticas da sua carreira que fizeram dela uma das maiores vozes da MPB [Música Popular Brasileira], bem como canções do novo disco”.

Os espetáculos estão agendados para 10 de novembro, no Coliseu do Porto, no dia seguinte no Casino Estoril, encerrando a digressão no dia 13 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Simone tem atuado regularmente em Portugal, e um dos temas mais recentes do seu repertório, “Nua”, do álbum “Da Gente”, saído em março último, é assinado por si em parceria com o letrista português Tiago Torres da Silva.

Simone, 71 anos, natural do Estado da Baía, deu-se a conhecer como cantora, depois de abandonar a carreira como atleta de basquetebol, em 1973 com uma digressão internacional que passou pelo Olympia, em Paris, antes de sair o álbum de estreia.