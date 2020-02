Os Skunk Anansie anunciaram esta segunda-feira a sua nova digressão europeia com passagem pelo Porto e por Lisboa, nos dias 9 e 11 de novembro 2020. Os bilhetes serão colocados à venda a 21 de fevereiro nos locais habituais.

"Após celebrarem 25 anos de carreira em 2019, com o lançamento do álbum '25LIVE@25', e terem passado grande parte do ano numa digressão que recebeu algumas das melhores críticas da sua carreira, os ícones do rock britânico, anunciam o seu regresso às salas europeias com uma digressão que arranca em 24 de outubro em Reykjavik e passa por mais de 20 cidades", frisa a promotora em comunicado.

A banda lançou em 2019 a primeira canção nova no espaço de três anos, o tema “What You Do For Love". Recentemente seguiu-se o single "This Means War".