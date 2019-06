Depois de ter atuado no Festival A Porta, em Leiria, a 23 de junho, Jonathan Bree apresenta o seu mais recente álbum, "Sleepwalking" (2018), na Invicta e na capital.

O cantor, compositor e multi-instrumentista neozelandês sobe ao palco do Maus Hábitos, no Porto, esta terça-feira, a partir das 22h00, num espetáculo já esgotado. Na quarta-feira, atua no Musicbox, em Lisboa, a partir das 22h30.

Bree iniciou o seu percurso musical aos 13 anos e conseguiu maior visibilidade com The Brunettes, o seu primeiro grupo, que se manteve ativo entre 1998 e 2009 e foi dos mais emblemáticos do panorama indie pop neozelandês na viragem do milénio.

A partir de 2013, apostou numa carreira a solo, com o álbum "The Primrose Path". Seguiram-se "A Little Night Music" (2015) e "Sleepwaking" (2018), este último o mote da digressão atual. Todos os registos foram lançados pela Lil’ Chief Records, a sua editora.

Ao vivo, o músico e a sua mod band "apresentam-se misteriosamente com uma máscara", assinala a organização dos concertos em comunicado.