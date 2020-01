Os Slipknot regressam a Portugal no verão para a apresentar o seu sexto álbum de estúdio, "We Are Not Your Kind". A banda de metal vai subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no dia 17 de agosto.

"Depois de várias nomeações para os Grammy Awards, inúmeros álbuns de platina e mais de 1,7 biliões de visualizações no Youtube, os Slipknot continuam a surpreender tudo e todos. 'We are Not your kind' é prova disso mesmo, conquistando um enorme reconhecimento por parte da crítica e fortes elogios dos fãs", frisa a Everything Is New em comunicado.

Os Behemoth, banda polaca que faz parte do panorama musical do metal desde 1991, serão os convidados especiais dos Slipknot.

"Com bilhetes à venda a partir do dia 1 de fevereiro, os fãs da banda liderada por Corey Taylor vão poder assistir a momento épico. Um espetáculo transcendente, que quer fazer história no ciclo de concertos de 2020 no nosso país", frisa a promotora.

ALTICE ARENA // 17 DE AGOSTO

Golden Circle * 65€

Plateia em Pé * 45€

Balcão 1 * 50€

Balcão 2 * 39€

Mobilidade Condicionada * 39€

A Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais.