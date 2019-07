Hoje, e pela terceira e última vez este ano, as portas do recinto, no Passeio Marítimo de Algés, abrem às 15:00, hora a que atua a primeira banda, os Road 31, no palco do pórtico de entrada, um dos sete espalhados pelo recinto.

Nos restantes palcos, os concertos têm início pelas 17:00 e 17:30.

No palco principal, são os portugueses The Gift a dar o ‘pontapé de saída’. Seguem-se os espanhóis Vetusta Morla, o britânico Tom Walker, em estreia em Portugal, e os norte-americanos Bon Iver, de Justin Vernon.

O encerramento da 13.ª edição do NOS Alive, no palco principal, fica a cargo dos norte-americanos Smashing Pumpkins, que regressam a Portugal com a formação original (de 1988) quase completa e um novo álbum (“Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”) editado no final do ano passado, e da dupla britânica Chemical Brothers.

No palco secundário, hoje, as atenções estão centradas na estreia a solo em Portugal do britânico Thom Yorke, vocalista dos Radiohead, mas por lá irão atuar também os espanhóis Beluga, os australianos Rolling Blackouts Coastal Fever, o irlandês Gavin James, os britânicos Idles e Marina e a dupla francesa The Blaze.