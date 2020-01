"Trata-se de uma síntese da própria vida, do que é viver, destruir e construir com o outro, do que é estar em cena partilhando com o público uma intimidade. Síntese, sobretudo, do que ficou por fazer. Sem pausas, sem espaços em branco, sem pontuação", segundo a sinopse divulgada pelo TBA.

Entre 7 e 9 de fevereiro, será a vez da apresentação das 'performances' "Dispositivos", que “serão um momento de teste e uma tentativa de desvio dos modos habituais de criação de Sofia e Vítor, bem como uma oportunidade para incluir outros artistas”.

As 'performances' vão ser apresentadas por todo o edifício do teatro, e algumas baseiam-se em premissas simples de improvisação de movimento e texto, enquanto outras incidem na ideia de prática ou exercício, ou dependem de partituras que podem ser ativadas pelas pessoas do público numa lógica participativa.

Entre 26 e 28 de março, nas 'performances' "Otus Scops", o público é convidado a assistir a uma composição de vários elementos musicais e sonoros das peças anteriores de Sofia Dias e Vítor Roriz.

Esses elementos serão articulados numa lógica próxima da de um concerto, aproveitando-se para fazer algumas experiências corais que poderão servir de ponto de partida para o trabalho previsto na continuação deste projeto, a estrear em junho.