“Lamentamos mais uma vez não levar este projeto até ao fim que, para além de ser um sonho, era também um regresso ao ativo passados quase dois anos sem trabalhar em condições normais. Mais uma vez devido ao atual estado da pandemia somos forçados a adiar por tempo indeterminado, para nossa grande tristeza”, lê-se numa publicação partilhada nas páginas oficiais do festival nas redes sociais.

O SoundFlower Fest, que deveria ter acontecido em setembro em Valada, no Cartaxo, anunciou em outubro uma “edição especial de Natal”, que deveria decorrer nos dias 10 e 11 de dezembro na Lx Factory, em Lisboa.

O cartaz incluía Capitão Fausto, Hercules & Love Affair, em formato DJ set, Sean Riley & The Slowriders, D'Alva, Filipe Karlsson e Luís Trigacheiro.

De acordo com a organização, os portadores de bilhete “poderão solicitar o reembolso no ponto de venda onde adquiriram os seus bilhetes, no prazo de 30 dias, a partir de dia 13 de dezembro”.

“Não vamos desistir e contamos com todos os amantes de música, para estarem connosco no próximo espetáculo”, lê-se na publicação.

A 1.ª edição do SoundFlower Fest chegou a ser anunciada para 2020, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da COVID-19.