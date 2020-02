Os músicos do Soundgarden, Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd, souberam que o amigo e colega Chris Cornell tinha falecido através de um post no Facebook. O músico de 52 anos morreu em maio de 2017, depois de um concerto nos Estados Unidos.

A revelação foi feita durante o processo que coloca frente-a-frente os músicos e Vicky Cornell, viúva do vocalista da banda. "Matt Cameron foi o primeiro a ver um texto no Facebook que dizia 'RIP Chris Cornell' e ligou imediatamente ao Kim Thayil, que estava no outro autocarro e que acordou Ben Shepherd. Toda a equipa procurou desesperadamente por notícias e mensagens nas redes sociais e ligou aos amigos e à família, até ter a terrível confirmação por parte do seu tour manager”, explicam nos documentos enviados ao tribunal.

Em tribual, Vicky Cornell defende que os músicos não se preocuparam depois da morte do cantor. O caso está em tribunal e a viúva disputa os royalties e os temas inéditos.