“Em jeito de prenda de Natal, Noiserv edita um disco digital com o nome ‘Soundtracks vol.1’ onde junta 49 canções de seis trabalhos passados”, refere o agenciamento do músico num comunicado hoje divulgado.

No álbum, e no âmbito do cinema, está “a banda sonora de ‘Aires Mateus: Matéria em Avesso’, um documentário conceptual de Henrique Pina, os temas compostos para o documentário ‘O Labirinto da Saudade’ de Miguel Gonçalves Mendes sobre a vida e obra de Eduardo Lourenço e ainda a banda sonora do filme de Laurence Ferreira Barbosa ‘Tous les Rêves du Monde’”.

“Num registo de teatro e dança destaca o espetáculo de João de Brito e Yola Pinto de nome ‘FIT (IN)’. Para finalizar o volume 1 desta compilação, o músico lisboeta revela as quatro canções que compôs para a série de Youtube de nome ‘What if Colab’, feita pelo casal brasileiro Leo Longo e Diana Boccara”, lê-se no comunicado.