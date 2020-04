A família do "The Voice Portugal" juntou-se por uma boa causa, dando início a uma campanha de angariação de donativos para a compra de 500 ventiladores para os hospitais nacionais. "The Voice – Unidos Pela Voz" foi para o ar este domingo, dia 26 de abril, na RTP1.

A emissão arrancou com uma atuação de Marisa Liz. Sozinha no coração da Altice Arena, em Lisboa, a cantora e mentora do programa de talentos interpretou o tema "Para os Braços da Minha Mãe", de Pedro Abrunhosa.

No início da atuação, a artista caminha pelo tecto da Altice Arena, a maior sala de espetáculos de Portugal.

"Um dos momentos mais arrepiantes e que nos encheu de orgulho! Vamos voltar a encher a sala Altice Arena outra vez", escreveram os responsáveis pela sala de espetáculos nas redes sociais.

Veja o vídeo: