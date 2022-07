A razão destes dois concertos é a apresentação ao vivo de "Pulse Of The Early Brain", quinto disco da série de compilações "Switched On", que sairá em setembro.

Os Stereolab surgiram em Londres nos anos 1990, liderados por Tim Gane e Laetitia Sadier, com uma sonoridade vanguardista dentro da pop e do pós-rock, e com canções inspiradas nos movimentos surrealista e situacionista.

Depois de uma pausa de uma década, o grupo regressou à atividade em 2019, com uma digressão europeia e norte-americana e com a reedição de vários álbuns antigos.

"Transient Random-Noise Bursts with Announcements" (1993) e "Emperor Tomato Ketchup" (1996) são dois dos álbuns originais editados.

A série de compilações "Switched On" começou em 1992 e o mais recente volume saiu em 2021 com "Electrically Possessed".