O músico atua no primeiro dia do festival, 6 de julho.

A promotora do NOS Alive recorda que Stromae “alcançou a fama mundial em 2010, após o lançamento do álbum de estreia, ‘Cheese’, editado em maio desse ano”. “O segundo disco do músico belga, ‘Racine Carrée’, editado em 2013, inclui os singles ‘Papaoutai’ e ‘Formidable’, que atingiram o topo das tabelas em França e na Bélgica e resultaram em mais de dois milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

No passado dia 15 de outubro de 2021, lançou "Santé", "o 'single' de avanço do novo trabalho do artista, considerado um dos mais interessantes músicos da cena eletrónica europeia”, lê-se no comunicado.

"Santé" ("Saúde") é um brinde "àqueles que não têm nada para celebrar", como canta Stromae, os trabalhadores anónimos, os que servem às mesas, os que fazem limpezas, os pequenos funcionários administrativos, os pescadores, os que nada têm, exceto esta canção que festeja as suas vidas, e que podem dançar.

Para a edição de 2022 do festival, tinham já sido confirmados alt-J, Caribou, Da Weasel, Dino D’Santiago, Faith No More, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Glass Animals, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Jorja Smith, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Seasick Steve, St. Vincent, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club e Parov Stelar.