O ciclo, que contou com as duas primeiras edições em agosto de 2017 e 2018, regressa entre 4 e 18 de setembro, com concertos novamente ao ar livre, mas desta feita “no aprazível Jardim Botânico da Universidade de Coimbra”, afirmou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os três concertos propostos “evidenciam caminhos distintos do jazz, tendo como convidados grupos e músicos com relevância na cena jazz portuguesa, confirmando a vitalidade, a energia e o talento daqueles que falam jazz em Portugal”, realçou.

O ciclo arranca a 4 de setembro com o Indra Trio, um grupo que procura o “encontro com a natureza e a ligação profunda dos sons e da sua não racionalidade”, com traços associados à música erudita e ao jazz europeu.

Segue-se um concerto a solo do pianista João Paulo Esteves da Silva, “um improvisador nato”, que, para além de tocar a solo, tem “integrado inúmeras formações com as grandes figuras do jazz nacional”, salientou a organização.

O ciclo termina com Jogo de Damas, grupo de jazz vocal formado no Porto, constituído por quatro vozes femininas, que trabalham um repertório que vai do jazz à bossa nova.

O bilhete para cada concerto tem um custo de 12 euros, sendo possível comprá-lo na sede da União de Freguesias de Coimbra e no Jardim Botânico.

O ciclo é um projeto da autoria de Margarida Mendes Silva, sendo uma coprodução da Cultura e Risco e da União de Freguesias de Coimbra.