A iniciativa conta com a exibição de 12 filmes, em espaços como o largo do Cemitério da Conchada ou o jardim das escadas do Liceu, indo também à periferia da cidade, com sessões na Adémia ou São Paulo de Frades, referiu hoje a organização.

O ciclo é dinamizado pela Casa do Cinema de Coimbra, com o apoio da União de Freguesias de Coimbra, União das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela e União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades.

Todas as exibições são de entrada gratuita e não há uma lotação definida para cada sessão, sendo o espaço ocupado por ordem de chegada, sem qualquer tipo de reserva, referiu a Casa do Cinema de Coimbra.

Num comunicado, a organização sublinhou que a iniciativa, “ao mesmo tempo que permite aos espetadores descobrir o território do concelho de Coimbra, o valoriza promovendo-se ações culturais onde estas não existem com regularidade”.

“A Semente do Mal”, “Completamente Passado!”, “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “A Vingança do Professor Poutifard” ou “Bob Marley: One Love” são alguns dos filmes que serão exibidos durante o ciclo.