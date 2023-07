“Esta obra híbrida, que cruza um EP de quatro canções com um álbum visual, será a obra inaugural da Coleção Inédita, uma nova iniciativa do FITEI Digital que se concretiza na encomenda de um trabalho inédito de ume artista ibero-americane, pensado para transmissão digital”, refere o FITEI, em comunicado.

“Superputa Spiritual” estreia-se no FITEI Digital a 14 de julho, e terá “estreia presencial absoluta no sábado, no Passos Manuel (Porto), às 23h00”.

Nesta obra, “inspirada por universos tão díspares como o das bandas desenhadas de super-heróis, da Playboy Brasil, ou do Vaticano, Diego Bragà convoca o seu alter ego heróico, uma figura que veio para derrotar dois dos grandes némesis de todes nós: o patriarcado tóxico e a repressão de religiões organizadas, como o Vaticano”.

Além de “Superputa Spiritual”, estarão disponíveis gratuitamente na plataforma FITEI Digital, outros trabalhos de Diego Bragà: “a curta-metragem ‘Penso no Futuro Bonito pela Frente’ (2022, produzido e difundido pelo NYT Op-Docs) e ‘Geografia do Amor’ (2020), 'o disco de que falei', que cruza música com narrativa cinematográfica”.

Este mês ficam também disponíveis no FITEI Digital “três espetáculos recentes que dispõem de dramaturgias e metodologias de pesquisa experimentais através das quais investigam legados históricos, assim como dinâmicas políticas, sociais e ambientais que marcam o atual contexto brasileiro”: “Brasa”, de Tiago Cadete, “Teatro Amazonas”, de Laida Azkona Goñi e Txalo Toloza-Fernández, e “Festa de Inauguração”, do Teatro do Concreto.

O 46.º FITEI decorreu no Porto entre 10 e 21 de maio deste ano.