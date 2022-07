As autoridades norte-americanas procuram o suspeito de disparar no passeador dos cães da cantora Lady Gaga, em 2021. James Howard Jackson estava detido e foi libertado por engano, meses depois do incidente.

James Howard Jackson, de 19 anos, é acusado de disparar em Ryan Fischer com uma pistola durante uma tentativa de rapto dos valiosos bulldogs franceses de Lady Gaga, em 2021, perto do Sunset Boulevard de Los Angeles. Jackson foi solto em abril passado devido a um "erro administrativo", admitiu o Serviço de Delegados dos Estados Unidos (USMS) esta semana, descrevendo-o como um indivíduo armado e perigoso. As autoridades oferecem uma recompensa de 5 mil dólares por informações que auxiliem na busca por Jackson, um dos três acusados da tentativa de homicídio e roubo durante o ataque. Segundo a polícia, a motivação dos suspeitos em atacar o passeador não se deveu à sua famosa dona, mas porque estes são de uma raça cobiçada e podem ser vendidos por milhares de dólares. Dois dos suspeitos saíram de um veículo e obrigaram Fischer a entregar as mascotes sob a mira de um revólver. Após o jovem ter sido atingido por um disparo durante uma luta corporal, os homens fugiram com dois dos cães, Koji e Gustav. O terceiro animal, Miss Asia, fugiu do local antes de regressar para junto de Fischer, gravemente ferido. Uma mulher de 50 anos entregou os dois animais de estimação desaparecidos à polícia dois dias após o roubo.