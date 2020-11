O álbum, produzido em tempos de pandemia, é constituído por sete temas instrumentais, e está disponível nas plataformas digitais.

Entre os temas, destaca-se "Passeio em Sintra com o Meu Pai", em que Ramón presta uma homenagem ao seu pai, o pianista e maestro Shegundo Galarza (1924-2003).

Neste tema, graças às novas tecnologias, Ramón, de 63 anos, toca virtualmente a composição "Passeio em Sintra", com o seu pai, figura assídua dos festivais RTP da Canção e de programas musicais da estação pública.

Em comunicado enviado à agência Lusa, Ramón Galarza explica que "Symetrix" foi o título que lhe surgiu para ilustrar este novo disco.

"Representa a simetria entre a minha tentativa de criatividade e o momento de pandemia em que estamos a viver. Os sete temas foram compostos durante a primeira fase de confinamento", afirma o compositor.

Sobre a homenagem ao seu pai, Ramon Galarza afirma que "foi concretizada nesta segunda fase da pandemia".

"Toda a minha vida tive vontade de me aventurar na área da música sinfónica e o facto de dispor de muito mais tempo do que é habitual, por causa precisamente do confinamento, levou-me a compor e a criar estes sete exercícios instrumentais", afirma o compositor.

Ramón Galarza realça "as sensações, ansiedades e emoções tão fortes que [se estão] a viver" que afirma terem sido as suas as musas.

"Por ser impossível neste momento ouvir uma orquestra a tocar estes temas, resolvi deixá-las registadas utilizando todas as enormes possibilidades que a tecnologia digital nos permite e nas quais tenho investido desde sempre. Isto, com a esperança de que, quando a normalidade regressar, possa concretizar este sonho. E que seja em breve, para bem de todos", escreve o músico.

Ramón Galarza estudou piano, percussão, solfejo e harmonia e iniciou a sua carreira musical em 1976, como baterista em diversos grupos musicais, e como músico de estúdio, tendo colaborado com diversos nomes da música nacional.

Em 1980 foi um dos elementos de Banda Sonora, que tocou com Rui Veloso, tendo participado nos discos "Ar de Rock", "Um café e um bagaço" e "Fora de Moda", entre outros.

A partir de 1983 dedicou-se à produção musical e, como orquestrador, participou em vários festivais, como o RTP da Canção, com as Doce, e também em certames na Bulgária, Malta, Espanha, Estados Unidos, Turquia, Paraguai e Brasil.

Em 1986 fundou os Estúdios de gravação Tchatchatcha, em Algés, nos arredores de Lisboa, onde gravaram vários nomes da música nacional como Jorge Palma, a banda Salada de Frutas, Dino Meira ou a Banda do Casaco.

Ramón Galarza trabalhou com o ator Herman José como diretor musical. Como produtor da RTP participou em vários festivais da Eurovisão e foi produtor e diretor musical das séries televisivas "Rua Sésamo", "Clássicos Disney" e "Uma História por dia", entre outras.

Em 1988, trabalhou com os Xutos e Pontapés, de quem coproduziu os álbuns "88", "Gritos Mudos" e os ‘singles’ "Submissão" e "Tu aí", tendo tocado como teclista da banda durante dois anos.

Ramón Galarza trabalhou, entre outros, com Rão Kyao, Dino Meira, Rui Veloso, Banda do Casaco, Doce, Afonsinhos do Condado, Carlos Paião, Avô Cantigas, Dulce Pontes, Rita Guerra, Beto, Marco Paulo, Pedro Miguéis, Blind Zero, António Pinto Basto e Adelaide Ferreira.

Galarza assina as bandas sonoras incidentais das telenovelas "Último beijo", "Joia de Africa", "Saber amar", "Amanhecer", "Coração Malandro", "Morangos com Açúcar" e "Queridas Feras".

Em 2009 editou o primeiro álbum a solo, "Herr G - 51.11", ao qual deu continuidade, em 2018, com o CD "GALARZA", assinado pelo seu grupo Ramón Galarza´s Band.

Atualmente, dedica-se à composição, orquestração e produção, além dos espetáculos ao vivo com a sua banda.