"O abraço representa 100% do tango. O que fazemos é aliviar a necessidade de quem quer aprender, corrigir, mas o essencial é o contacto com o outro", diz Jonathan Villanueva, professor da academia de Estilo e Elegância do tango, que agora ensina as suas técnicas através do Facebook.

As milongas, tradicionais espaços de encontro dos fãs de tango, estão fechadas por tempo indeterminado. Alguns professores dão aulas online, seja para alimentar o amor pelo estilo ou para garantir um salário mínimo.

"Durante a quarentena, o tango fez uma pausa. Vamos ver quando e como regressar. Para os professores independentes, é muito traumático não saber quando vamos voltar ao trabalho e à nossa vida normal", admite Villanueva, que confessa estar a viver "uma situação económica muito má".

Aos 35 anos e com duas décadas de dança, é a primeira vez que dá aulas virtuais. Do pátio coberto da sua casa em Buenos Aires, o professor mostra os passos e dá instruções aos alunos que não vê. Convida-os a usar uma cadeira como um parceiro de dança imaginário, e uma parede ou uma vassoura como elementos de apoio.