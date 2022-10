O bailarino e coreógrafo Francisco Camacho estará em residência no TCSB de 3 a 13 de novembro, apresentando, em conjunto com a estrutura da qual é fundador, a EIRA, três espetáculos, três filmes, uma exposição e uma oficina, anunciou hoje aquele teatro de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa vai ainda incluir dois momentos de debate e uma oficina, dedicada às crianças, de construção de instrumentos musicais dirigida pelo músico turco Berke Can Ozcan, que participa num dos espetáculos da EIRA.

No âmbito da mostra, o coreógrafo estreia em Coimbra "Assemblage", a 4 de novembro, espetáculo que resulta do projeto "Viagem Sentimental", que começou em 2017 e que consiste em várias viagens a zonas geográficas delimitadas, para criar espetáculos com base nos elementos que recolheu do local.

Para além deste espetáculo, serão também apresentados "O Rei no Exílio - Remake", em 10 de novembro, antecedido da exibição do filme "O Rei no Exílio", e "The Things We Carry", a 11 e 12 de novembro.

O programa dedicado àquele coreógrafo e bailarino português começa com uma exposição em torno dos 40 anos de carreira de Francisco Camacho, com recurso a fotografias, textos, material de divulgação e objetos cenográficos.

A 7 e 8 de novembro, haverá uma oficina para estudantes e profissionais de artes performativas, em horário pós-laboral.

Pela mostra, serão também exibidos os documentários "Gust - Os Ensaios", sobre o processo de criação do espetáculo "Gust", de 1997, e "Dança sem idade", impulsionado pelo projeto “VELHⒶS”, de 2019.

Esses dois documentários serão também pretexto para dois debates.

Segundo o TCSB, esta mostra "retoma um dos eixos principais da programação" do teatro iniciado em 2009 e que permitiu "ao público da cidade aprofundar o contacto com os percursos criativos de artistas e estruturas na área da dança e do teatro, como Olga Roriz, Vera Mantero, Joana Providência, Teatro Meridional e Teatro O Bando".

"O convite a Francisco Camacho ocorre no âmbito da programação financiada pelos apoios da Rede de Teatros e Cine-Teatros Portugueses, que o Teatro da Cerca de São Bernardo integra", realçou.