Para já, na página oficial do teatro estão anunciados os três espetáculos: o musical “Chicago”, de Fred Ebb e Bob Fosse, encenado por Diogo Infante, com música de John Kander, de 2 de setembro a 1 de novembro; “Amado monstro”, de Javier Tomeo, com encenação de João Didelet e Marcantonio del Carlo, de 10 de setembro a 25 de outubro; e “Ricardo III”, de William Shakespeare, encenado por Marco Medeiros, de 26 de novembro a 31 de janeiro de 2021.

As medidas restritivas impostas pelo Governo em março, para evitar a propagação da pandemia COVID-19 e que começaram com a declaração do estado de emergência, obrigaram ao encerramento de praticamente todos os serviços, incluindo os de caráter cultural.

No dia 30 de abril, foi aprovado o "Plano de Desconfinamento", que estabelecia o levantamento gradual das medidas restritivas anteriormente impostas pelo estado de emergência e previa a reabertura de cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, "com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico" no dia 1 de junho.

Contudo, alguns teatros fizeram desde logo saber que não iriam reabrir naquela altura, por considerarem que ainda não estavam reunidas as condições necessárias, como foi o caso do Teatro da Trindade e do Teatro Nacional Dona Maria II.

O diretor artístico do Teatro da Trindade/Inatel, Diogo Infante, avisou que só reabriria ao público em setembro, considerando que a realidade destas salas de espetáculos "é complexa e particular", quando comparada com outros setores da economia.

"Sem sabermos exatamente o que vai acontecer na redução da lotação e o que isso representa, é muito arriscado pensarmos em reabrir o teatro, porque, para quem vive da bilheteira, isso pode não se justificar", disse na altura Diogo Infante, em declarações à Lusa.

Além disso, considerou ser "má política" reabrir um teatro em junho, sabendo que este é um mês “de fraca audiência”, optando por manter a atividade fechada e "concentrar-se na 'rentrée', em setembro".

O Teatro Nacional D. Maria II, que também anunciara só abrir em setembro, decidiu entretanto reabrir a 20 de junho, com o regresso da peça "By Heart", de Tiago Rodrigues ao palco principal, sem deixar porém de apostar na programação 'online' e em iniciativas fora do espaço do teatro.