“'Quem se chama José Saramago' centra-se na vida e obra de José Saramago, fazendo referência a várias obras do autor, nomeadamente 'Levantado do Chão', 'O Ano da Morte de Ricardo Reis', 'O Evangelho segundo Jesus Cristo', 'Ensaio sobre a cegueira', entre outras”, refere em nota de imprensa o Teatro das Beiras, que tem sede na Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Segundo a companhia, esta produção também terá “uma forte componente multidisciplinar, explorando as linguagens do teatro, da dança, da música e do vídeo” e trata-se de um espetáculo bilingue (português e espanhol), composto por momentos de diálogo e por outros em que as duas línguas surgem em uníssono.

“'Quem se chama José Saramago' é uma meditação sobre o erro, uma visão sossegada do universo do escritor português em que se confrontam as diferentes fases da sua vida com os livros que as prepararam ou que foram sua consequência; uma vida e uma obra que acabaram por merecer-se; um labirinto em cujo centro reside a ascensão humana contínua de um homem que viveu desassossegado e escreveu para desassossegar”, é referido na sinopse.

Dirigido a maiores de 14 anos, este espetáculo está integrado nas comemorações do Centenário de José Saramago (1922-2022), com o apoio da Fundação José Saramago, e permanecerá em cena no auditório do Teatro das Beiras até 09 de outubro, com sessões às 21h30.

Entre 6 a 8 de outubro também haverá sessões para alunos do ensino secundário, às 15h30.

A interpretação é de Jorge Barrantes, Sílvia Morais, Elena Rocha e Tiago Moreira e dos músicos Alberto Moreno e Nuno Cirilo.

A direção está a cargo de Cristina D. Silveira e a dramaturgia é de Rui Díaz Correia e Cristina D. Silveira.