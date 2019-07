O Teatro de Vila Real informou que aposta em dois grandes ciclos para este trimestre: “Do lado do verão”, que decorre entre julho e agosto, e “Algures a Nordeste”, em setembro.

A organização referiu que “a primeira parte da banda sonora deste verão é feminina” e “é uma mostra da lusofonia”, com destaque para Labaq (Brasil), Sara Tavares (Portugal), Cristina Branco, Selma Uamusse (Moçambique), Cremilda Medina (Cabo Verde) e Sara Cruz (Portugal).

“São as seis cantoras convidadas para um programa que funde várias culturas musicais, tradicionais e contemporâneas”, afirmou o teatro.

Até ao final de agosto, a programação do Teatro acontece “Do lado do verão” (ao ar livre), aproveitando a arquitetura do edifício e a envolvente paisagística do parque Corgo. Os concertos realizar-se-ão no auditório exterior e no relvado junto ao café-concerto.