Assinalando 20 anos de atividade, a segunda parte da edição deste ano apresenta a performance “Tratado de Invenção das Coisas”, de Daniel Moutinho, na Karnat, e a estreia absoluta de “Paisagem”, de Rodrigo Teixeira e João Cristóvão Leitão, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Ainda de acordo com a programação, no fim de semana de 15 e 16 de outubro, o coreto da Praça José Fontana acolherá a performance-instalação “Sufocada em Lágrimas”, de Eunice Gonçalves Duarte.

Nesse sábado, decorre o debate deste Momento II, no Liceu Camões, com Ana Pais a convidar o investigador Jorge Martins Rosa e a encenadora e investigadora Graça P. Corrêa para uma conversa sobre “Quem tem medo das emoções?”, a partir do livro com o mesmo título, que será distribuído pelo público presente.

Ainda nesse fim de semana, Bruno Bandolino e Bibi Dória estreiam a performance “La Burla”, no espaço artístico Mono Lisboa, enquanto no Teatro do Bairro, Mário Coelho apresenta, de 27 a 30 de outubro, a peça “Se te portares bem vamos ao McDonald’s”, em estreia absoluta.

Entre 4 e 6 de novembro, Rita Delgado apresenta na CAL/Primeiros Sintomas a peça “Miopia”, também em estreia absoluta, e o encerramento acontece na mesma altura, no Music Box, com a estreia absoluta de “Lebre”, de Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins.

A primeira parte do festival, de cariz multidisciplinar – resultado de uma produção da DuplaCena/Horta Seca, financiado pela Direção-Geral das Artes e pela Câmara Municipal de Lisboa - decorreu entre maio e junho deste ano.

De acordo com a organização, desde que o certame surgiu, em 2003, apresentou cerca de 400 peças de autores portugueses e estrangeiros, de diversos formatos e géneros, incluindo a performance, teatro, instalação, cinema, dança, fotografia e música.