Em comunicado, o Lu.Ca revela que, nos primeiros três meses de 2023, irá apresentar “uma programação que acredita que as histórias podem ser contadas de muitas formas, começando em janeiro, com várias versões da história ‘A Bela Adormecida’, incluindo a de Agustina Bessa-Luís, e terminando em março, com o Teatro Praga a tomar conta do palco do LU.CA para recontar as tragédias de Shakespeare”.

Quase 25 anos depois de Agustina Bessa-Luís ter escrito um texto que teve por base a história de Charles Perrault, Beatriz Brás, Francisco Lourenço e Martim Sousa Tavares revisitam essa versão de “A Bela Adormecida “para criar um espetáculo que acrescenta imagem e música original às palavras da célebre escritora”.

“Uma outra Bela Adormecida, uma coprodução do Lu.Ca com a Orquestra Sem Fronteiras e o Teatro Nacional São João, incluída nas comemorações oficiais do centenário de Agustina Bessa-Luís (1922-2022), estará em cena entre 12 e 22 de janeiro, com sessões para escolas e para famílias.

A história “A Bela Adormecida” inspirou também as escritoras Ana Pessoa e Joana Bértholo a escreverem “Muito, muito, muito tempo” e “A Bela não adormecia”, que “vão ganhar vida em duas leituras encenadas no ‘entrepiso’ do teatro, respetivamente nos dias 07 e 08 de janeiro (com interpretação da atriz Anabela Ribeiro) e 28 e 29 de janeiro (pela atriz Mariana Magalhães)”.

Fevereiro “volta a ser o mês da dança” no Lu.Ca, com o “já tradicional” Baile de Carnaval, nos dias 19 e 21, com seleção musical a cargo das Mãos na Anca (Isabel Nogueira, Patrícia Barnabé e Raquel Castro), mas também há outras atividades.

No início desse mês, Sara Anjo apresenta “Um ponto que dança”, “uma leitura encenada que se transforma em oficina, para crianças a partir dos 3 anos, no dia 10 Ana Jezabel estreia o espetáculo de dança “Dia-a-Dia”, que terá sessões para famílias e escolas até ao dia 18.

Durante o mês de fevereiro, será disponibilizada no site do Lu.Ca a série “Filmes Prontos-a-Vestir”, da companhia inglesa Second Hand Dance, “que convoca os espectadores para dançar em casa e transformar as roupas do quotidiano em celebrações da individualidade”.

A oficina “O que faz uma festa?”, para crianças entre os 6 e os 12 anos, “que explora diferentes aspetos de uma festa para criar uma verdadeira celebração em conjunto”, encerra o mês de fevereiro.

Em março, o Teatro Praga ‘toma conta’ do Lu.Ca com o Ciclo Shakespeare, com a reposição de adaptações ao público infantil de “Hamlet”, “Romeu e Julieta” e “Macbeth”.

“Hamlet sou eu”, apresentada pela primeira vez há 15 anos, estará em cena entre 1 e 5 de março, “Romeu e Julieta: uma excelente e lamentável sobremesa”, que se estreou há cinco anos, entre 8 e 12, e “MacBad”, estreada no ano passado, entre 15 e 19.

O Teatro Praga vai ainda criar uma conferência performativa sobre a obra do dramaturgo inglês, que estará disponível online entre 1 e 19 de março, e “orientar uma formação para professores sobre a abordagem de textos clássicos para público infantil e juvenil”.

O ciclo do Lu.Ca dedicado a Shakespeare inclui ainda a exposição “Coleção de Palavras”, do coletivo de design Vivóeusébio, com uma “instalação gráfica que mergulha no universo das peças dramáticas” do dramaturgo inglês.

O primeiro trimestre de 2023, no Lu.CA, termina com concertos comentados pelos solistas da Metropolitana, de 23 a 26 de março.

A programação do Lu.Ca pode ser consultada no site do teatro, em www.lucateatroluisdecamoes.pt.