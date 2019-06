“Se há coisa que eu não tenho medo, contrariamente à maioria dos criadores, é dos estereótipos. As pessoas têm uma grande preocupação em serem originais e eu acho que, neste momento, a originalidade é ser contador de histórias e não querer contar mais do que as histórias são”, disse aos jornalistas Natália Luiza, responsável pela dramaturgia e encenação.

“Histórias de Lisboa” estará em cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, entre quarta-feira e o dia 16 de junho, propondo “falar de Lisboa” e do seu “processo acelerado de gentrificação”, ao longo de 125 minutos e 125 personagens, como os 125 anos daquele teatro da Câmara de Lisboa, gerido pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) do município.

Partindo do conceito de banda desenhada, o espetáculo tem “uma fisicalidade extraordinária”, referiu Natália Luíza, que colocou a cidade em duas camadas, recusando fazer da palavra o principal suporte das histórias.

“Há duas Lisboas. Há uma Lisboa que hoje é no rés-do-chão das avenidas, que tem a ver com ‘design’, que tem a ver com lógicas estéticas e alimentares, e uma outra Lisboa, envelhecida, que cria outro ‘layer’ no espetáculo, que é para transformar, que não foi suficientemente cuidada, e que é para alugar, e sobretudo para pôr os habitantes de Lisboa fora dela”, afirmou.