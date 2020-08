"Nós resolvemos, este ano, fazer um início de temporada duplo. O primeiro fim de semana é dedicado ao teatro, mas onde também apresentaremos a estreia, na Praça D. João I, ao ar livre, do espetáculo ‘Ready', da Erva Daninha, e, no outro fim de semana depois, um espetáculo de dança internacional da companhia israelita L-E-V", revelou o diretor do TMP, Tiago Guedes, em entrevista telefónica à Lusa, em 20 de julho.

O espetáculo de dança intitulado "OCD Love" é da autoria dos israelitas Sharon Eyal e Gai Behar, fundadores da companhia de dança L-E-V, e vai ser apresentado pela primeira vez em Portugal nos dias 25 e 26 de setembro, no Grande Auditório do Rivoli, acrescentou Tiago Guedes.

Seis meses depois de suspender a programação devido à pandemia de covid-19, o TMP vai reabrir a programação com o espetáculo "A Vida Vai Engolir-vos", do encenador e ator português Tonán Quito, e onde podem ser vistas, numa espécie de maratona de 10 horas várias peças do dramaturgo russo Anton Tchéckhov.

O espetáculo divide-se em duas partes que podem ser vistas alternadamente no Rivoli, a 17 e 19 de setembro, e no Teatro Nacional São João (TNSJ), a 18 e 19 de setembro. Este realiza-se no âmbito do programa União de Facto, uma parceria estabelecida entre o TMP e o TNSJ, e é, também, uma coprodução e coapresentação com o Teatro Nacional D. Maria II e São Luiz Teatro Municipal, ambos de Lisboa, que acolhem o espetáculo entre os dias 1 e 12 de setembro.

A dança é outro dos focos da temporada 2020/2021 do TMP e o destaque da organização vai para os espetáculos da coreógrafa e bailarina cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, galardoada em 2018 com o Leão de Prata da Bienal de Veneza (Itália), e para um ciclo especial de 10 dias de programação dedicado ao trabalho daquela criadora.

"Em outubro faremos um enorme foco dedicado à coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, onde iremos remontar duas das suas mais emblemáticas peças, estrear uma peça nova ["Mal - Embriaguez Divina", nos dias 29 e 30 de outubro], e um conjunto de atividades paralelas de suporte, com conferências, com filmes", explicou Tiago Guedes, reiterando que aquele ciclo é um dos "grandes destaques" do início de temporada 2020/2021.

A remontagem do espetáculo "The Show Must Go On", do coreógrafo francês Jérôme Bel, que vai ser apresentado em 12 e 13 de fevereiro de 2021, é outro dos destaques elencados por Tiago Guedes.

"Uma das peças mais icónicas da dança contemporânea. Faz este ano 20 anos e é um espetáculo que nós remontaremos, em conjunto com a Culturgest. Esta peça foi lançada há 20 anos e mudou o paradigma da dança contemporânea e vai ser remontada com [20] profissionais e não-profissionais das cidades do Porto e de Lisboa", adiantou o diretor do TMP.

Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2021, a Companhia Nacional de Bailado vai estar no Rivoli com "Dançar em Tempo de Guerra", um programa que reúne duas obras "Chronicle" e "A Mesa Verde", criadas na década de 30 do século XX pelos coreógrafos Martha Graham e Kurt Jooss.