Também em novembro, assume relevância “Ordinary People”, de Wen Hiu, uma ativista cultural chinesa que era estudante aquando dos massacres da Praça de Tiananmen, e de Jana Svobodová, encenadora, pesquisadora e professora da República Checa, que, depois do trabalho com a encenadora norte-americana Anne Bogart (Companhia SITI), e do contacto com os seus métodos pedagógicos, traduziu e adaptou a obra "Viewpoints by Anne Bogart and Tina Landau", referência do seu método artístico.

“Manual da falla”, de Ana Rocha & O Cão Danado, estreia-se a 6 de dezembro no grande auditório do Rivoli, um espetáculo que é descrito, no dossier sobre a temporada, como surgindo da "continuidade do trabalho de pesquisa e criação que tem vindo a ser realizada desde 2011 em torno da ‘performatividade’ da linguagem e da sua potencial presença física”.

O ano de 2020 arranca com o espetáculo “'Adágio hammerklavier' + 'Short cut' + 'In the future'”, três coreografias da Companhia Nacional de Bailado e uma demonstração da colaboração com Hans van Manen, um coreografo holandês conhecido pelo seu trabalho estruturado e simplicidade.

Em fevereiro, “10.000 gestes” do coreógrafo francês Boris Charmatz merece destaque. Em causa está uma estreia nacional, cujo título é “um número redondo para falar dos milhares de gestos que a peça comporta”, explicou Tiago Guedes.

“Ele [referindo-se a Charmatz] fez um trabalho completamente analítico, quase matemático, de como podia fazer uma coreografia onde nenhum dos gestos naquela hora e meia fosse repetido. É uma espécie de caleidoscópio de gestos, uma floresta coreográfica de gestos onde uma folha não é igual à outra”, descreveu o diretor artístico do TMP.

O programa apresentado hoje também contempla, com nove espetáculos e 18 apresentações, a 16, 18 e 19 de janeiro, o 88.º aniversário do Teatro Rivoli, uma celebração sintetizada por Rui Moreira como “uma festa para a cidade e para todas as gerações”.

Na programação do TMP, destaca-se ainda o ciclo de conferências “Modos de Ocupar”, que tem curadoria e moderação do jornalista Pedro Santos Guerreiro. Serão quatro as conferências que se realizam de outubro a fevereiro com temas como “A arte é igual à política”, “No paraíso reserva-se o direito de admissão”, “O medo é uma ovelha negra da imaginação” e “Nasci cá, venho de lá – a geração pós-colonialista”.

“Estamos alerta ao serviço público que temos de prestar. Este ‘Modos de Ocupar’ surge um bocadinho em eco do que aconteceu quando este teatro foi ocupado e reivindicado pelo seu público. Agora há âncoras de programação sobre uma ocupação ora mais intelectual, ora mais territorial. É importante pensar como é que os espetáculos podem extravasar as salas e fazer-nos refletir sobre os novos temas”, apontou Tiago Guedes.

A próxima temporada do TMP também tem programação em parceria, destacando-se festivais como o Porta-Jazz ou o Fantasporto, bem como o Porto/Post/Doc e a Festa do Cinema Francês.

No que diz respeito a coproduções, o destaque vai para a nova versão musical de “A Menina do Mar”, escrita a seis mãos por Edward Luiz Ayres d’Abreu, a quem coube tratar da música, Ricardo Neves-Neves, responsável pela encenação, e o maestro Martin Sousa Tavares, que fez a junção da visão musical e da encenação, e que tem a particularidade de ser neto de Sophia de Mello Breyner Andresen, autora da história original, a quem é dedicado este espetáculo.

“É dirigido a um público mais jovem, mas é dedicado a todos”, disse, em representação dos autores, Duarte Pereira Martins, do Movimento Patrimonial da Música Portuguesa (mpmp), que descreveu o texto de Sophia de Mello Breyner como “quase canónico”.

Esta produção de "A Menina do Mar" insere-se nas iniciativas do centenário de Sophia de mello Breyner Andresen, envolve o mpmp, o LU.CA - Teatro Luís de Camões, de Lisboa, os municípios de Lagos, Loulé, Guimarães e Ovar, a Galeria da Biodiversidade/Casa Nadresen, no Jardim Botânico do Porto, e o TMP.

Rui Moreira perspetivou, por fim, que “no final da presente temporada, o TMP registará mais de 570 espetáculos, cerca de 4.000 artistas e quase 600.000 espetadores”, fazendo uma “espécie de balanço” desde 2014, o início da “aposta do Porto em reativar o Rivoli e o [equipamento do] Campo Alegre, enquanto teatro municipais”.

“São números dos quais nos orgulhamos, de um teatro enquanto projeto artístico de reconhecido sucesso nacional e internacional que, através da sua missão marca os ritmos culturais da cidade e da região, e de forma crescente se tem vindo a afirmar no panorama nacional e internacional das artes performativas”.