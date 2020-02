Além das obras, a candidatura inclui o programa comemorativo do centenário do TNSJ, teatro descrito esta manhã em conferência de imprensa como “um grande polo cultural do Norte e do país, uma máquina do tempo” por ter, enumerou Pedro Sobrado, “pedra da muralha medieval e um teto que reporta para o Renascentismo num espaço com betão armado do século XX ou com a atualidade do século XXI”.

“Quando reabrir estará equipado para três décadas felizes”, vincou o presidente do conselho de administração do TNSJ que vê a atribuição desta verba como “uma constatação da importância arquitetónica e patrimonial” do teatro que foi inaugurado em 1920, 12 anos após o incêndio que destruiu o anterior edifício, o Real Theatro São João.

O TNSJ – classificado como Imóvel de Interesse Público em 1982 e Monumento Nacional 30 anos depois, chegando a funcionar como cinema entre 1932 e 1992, ano em que passou para a alçada do Estado – “não se encontra num estado declarado de decrepitude ou falência infraestrutural”, evidenciando, porém, “patologias estruturais” e “uma manifesta inadequação às atuais exigências legais em matéria de segurança e acessibilidade”, admitiram os responsáveis.

À verba de 1,5 milhões de euros para obra, soma-se 510 mil euros para renovação do parque técnico, 130 mil para programação artística, bem como 220 mil divididos pela exposição do centenário, edição de cadernos comemorativos e para um colóquio internacional que Pedro Sobrado descreveu esta manhã como “o maior sobre teatros nacionais realizado nos últimos 10 anos a nível europeu”.