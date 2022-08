Na 16.ª edição, que começa no dia 21, estará "Capuchinho", um espetáculo de teatro para bebés, com encenação de Paulo Lage e coreografia de Elsa Madeira, a partir do conto tradicional "Capuchinho Vermelho".

A peça, com cerca de meia hora, conta com interpretação de Cheila Lima, Márcia Branco, Duarte Melo e Sofia Loureiro e será apresentada na associação Paideia e no Centro Cultural Santo Amaro, no Brasil.

O encenador Paulo Lage, fundador do Teatro Plage, fará ainda uma oficina para jovens e adultos, sobre cancioneiro português no festival.

"Capuchinho" chega ao Brasil depois de ter tido já várias apresentações em digressão por salas e auditórios portugueses, nomeadamente em Castelo Branco, Aveiro, Guarda e Vila Nova de Famalicão.

O 16.º Festival Internacional Paideia de Teatro para a Infância e Juventude decorrerá de 21 a 26 de setembro em várias salas de espetáculos de São Paulo.