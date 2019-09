Já em março deste ano, a Câmara do Porto aprovou, com a abstenção do PS e da CDU, a venda em hasta pública do Teatro Sá de Bandeira por 2,1 milhões de euros, por considerar salvaguardado o património e uso do edifício.

À data, o presidente da autarquia, Rui Moreira, explicou na reunião pública camarária que a intenção da Câmara era deixar "determinado", nas condições da hasta pública, "o condicionamento do uso" a dar ao edifício, com vista a mantê-lo como teatro, e justificou a decisão de venda com o facto de considerar que está protegido patrimonialmente.

Na altura, PS e CDU alertaram que o processo de classificação ainda não estava concluído, sugerindo adiar a decisão, mas Moreira insistiu, alertando para a possibilidade de os atuais inquilinos do teatro reivindicarem obras no edifício e de a autarquia preferir "alocar recursos" a outros equipamentos.

A deliberação de abertura de hasta pública do teatro foi depois aprovada pela Assembleia Municipal, no dia 07 de maio, com a abstenção do PAN, do PS, da CDU e do BE que, na altura, disse não compreender a “pressa”do município do Porto em vender o Sá da Bandeira, avisando que muitas vezes as salvaguardas se transformam “em letra morta”.

No dia 30 de maio, a Livraria Lello comprou, em hasta pública, o teatro por 3,5 milhões de euros, tendo nesse mesmo dia submetido um requerimento a contestar o direito de preferência dos arrendatários e ameaçado avançar com uma ação judicial.

“A Lello pretende isto [o Teatro Sá da Bandeira] para exercer essa atividade, licitou por causa dessas condições especiais impostas e interporá imediatamente uma ação judicial no sentido de ser reconhecido esse direito”, afirmou em declarações aos jornalistas o advogado da Lello, Amílcar Fernandes, no final da hasta pública do imóvel.

Já em junho, os serviços jurídicos da autarquia, a que coube a análise da reclamação da Livraria Lello, consideraram que apenas o arrendatário do Teatro Sá da Bandeira gozava do direito de preferência na aquisição do imóvel, ao contrário do defendido pela Lello.