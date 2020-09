Iniciativa da atriz Sara Carinhas, este ciclo de cinco leituras encenadas começa no dia 22 de setembro, às 19:00, com a leitura do texto “A Fox and a Woman Go Into a Bar”, de Sónia Baptista, feita pela própria Sara Carinhas, e vai estender-se até janeiro de 2021.

A segunda sessão acontece no dia 20 outubro, com o texto de Ana Luísa Amaral intitulado “A Minha Filha Partiu uma Tigela”, lido pelas atrizes Alexandra Lencastre, Ana Nave, Rita Loureiro e Sofia de Portugal.

Segue-se “Não, Não Iria Haver Luar”, de Lídia Jorge, que será interpretado no dia 3 de novembro por Bárbara Branco, Isabél Zuaa e Tânia Alves, e “Numa Jarra Vermelha / Uma Rosa Vermelha”, de Ana Hatherly, a ser lido por Ana Cloe, Filipa Mata e Joana Santos, no dia 10 do mesmo mês.

A última sessão deste ciclo terá lugar a 19 de janeiro de 2021, com as atrizes Ana Valentim, Madalena Almeida, Margarida Vila-Nova e Rosinda Costa a encenarem o texto “Principais Razões para a Inevitável Queda da Lua”, de Patrícia Portela.