No dia 13, um espetáculo encenado por Mário Trigo, em conjunto com o escritor e dramaturgo Jaime Rocha, pela companhia Hipérion Projeto Teatral, é transmitido pela companhia em ´live-streaming`.

Trata-se de “Uma fina camada de gelo”, que se inspira na vida de George Orwell, que viveu as duas Guerras Mundiais e combateu na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo.

“De cá para lá”, um espetáculo de Paulo Laje para toda a família, é a proposta para dia 20.

O espetáculo é uma criação coletiva de Paulo Lage, Cheila Lima, Chris Santos, Carolina Branco e Sofia Loureiro.

A peça gira em torno da ideia de respeito e amor pelos animais e cruza o teatro com música, a dança e as artes visuais.

Um concerto dos Indignu, coletivo com mais de uma década de trabalho, encerra, no dia 27, a programação ´online` da companhia com sede no Cacém.

Apesar do confinamento, o teatromosca continua a dinamizar o projeto “Ler e Dizer o Teatro em Família(s)”, um dispositivo desenvolvido pela associação Les Scènes Appartagées a partir de uma ideia de La Lisière e do festival Petits et Grands.

Ricardo Cabaça, dramaturgo português, cofundador e codiretor artístico da 33 ânimos, é o terceiro artista convidado pelo teatromosca para participar no projeto.

O projeto que se divide em três sessões entre a família Bernardino e o artista Ricardo Cabaça, iniciou-se no último domingo e continuará a desenvolver-se de modo digital.

A família terá de selecionar um texto, para ser lido e debatido durante as sessões, que culminará com uma leitura privada, em contexto familiar, em fevereiro, através a aplicação Zoom.

O objetivo do projeto é, segundo o teatromosca, reaproximar as obras literárias dramáticas do público e, para tal, serão, inicialmente, apresentadas uma pequena lista de diferentes obras, de autores portugueses, para que a família possa decidir qual o texto que melhor corresponde aos seus interesses e preocupações.

Apesar de a apresentação não acontecer num contexto aberto ao público, este projeto, pioneiro em Portugal, está em curso desde abril de 2020, na cidade de Agualva-Cacém, e terá continuidade ao longo dos próximos anos, na casa de diversas famílias.

Os bilhetes para a programação online estão disponíveis na Ticketline, na página do teatromosca e na bilheteira do auditório.