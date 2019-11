2019 é o ano de Billie Eilish. Depois de ter vencido vários prémios e de ter milhões de fãs em todo o mundo, a cantora de 17 anos prepara-se para receber mais uma distinção, a de Mulher do Ano.

O galardão será é pela revista Billboard e será entregue em dezembro no "Women in Music", evento dedicado às mulheres da música.

"A Billie Eilish mexeu com a indústria do entretenimento, através da sua música e das suas redes sociais, deixando um impacto indelével no espírito cultural global", frisou Hannah Karp, diretora editorial da Billboard. "A sua capacidade de falar com a geração Z, fazendo com que os adolescentes e jovens adultos se sintam integrados na sociedade contemporânea, permitiu-lhe chegar ao topo das tabelas, com o seu cabelo colorido e a sua atitude ousada", acrescentou.

Taylor Swift também será distinguida no evento com o galardão de Mulher da Década. Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna e Lady Gaga também já venceram o prémio de Mulher do Ano.