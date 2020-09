O início da temporada, devido à COVID-19, tem um “sabor invulgar, como tudo o que está a acontecer”, mas Tiago Rodrigues revelou-se satisfeito com os “meses de muito trabalho sem que o público pudesse assistir” que permitiu programar “tudo o que estava previsto, mas também todos os espetáculos que não foi possível apresentar” devido à pandemia.

“São 45 espetáculos até ao próximo verão, com muita diversidade, uma oferta de excelência, recorrendo não só a grandes textos como também a novos textos. E esta abertura de temporada representa isso mesmo. Por um lado, 'A vida vai engolir-vos', sobre textos de referência de Anton Tchékhov; por outro lado, a compensar o recurso à grande biblioteca, temos ‘Aurora Negra’ [que se estreia na quinta-feira], um espetáculo escrito hoje, para os dias de hoje, com uma grande atualidade, criado por três artistas que querem falar da invisibilidade dos corpos negros nas artes performativas”, afirmou à Lusa o vencedor do Prémio Pessoa em 2019.

Perante um calendário tão preenchido, a programação internacional foi quase toda “empurrada para 2021”, na expectativa de que já seja mais tranquilo, com exceção da “’Eurovisão da Canção Filosófica’, já em setembro, e de ‘All together’, em dezembro”, uma criação japonesa de Michikazu Matsune.

Depois, só em 2021 o TNDMII terá “a maioria dos internacionais” da temporada, onde se destaca a peça "Bajazet, considerando o Teatro e a Peste", um texto sobre Jean Racine e Antonin Artaud, encenado por Frank Castorf, que só acontecerá “mais à frente [em 12 e 13 de março], porque seria mais seguro por causa da mobilidade” dos artistas e dos cenários.

“Também atrasámos [o calendário internacional] porque havia muita urgência em estrear as produções nacionais, nomeadamente o ‘Fake’, que estava prestes a estrear-se em março, quando tivemos de fechar por causa da pandemia, e que só virá em dezembro ao TNDMII mas, antes disso, estreia-se na Rede EUNICE”, assumiu Tiago Rodrigues.

A programação procura tentar “o mesmo que as pessoas, as famílias e as empresas estão a tentar”, que é “recuperar o tempo perdido”, mas, por outro lado, “sem perder a capacidade de colocar os olhos no futuro”.

Por isso, refere o diretor artístico, a “segurança do público, dos artistas e o cumprimento escrupuloso das regras das autoridades de saúde” são “fundamentais” para que o teatro possa ser parte ativa no “regresso a uma vida onde a criação artística tem um papel preponderante”.

Além da redução da lotação para 50% da sua capacidade total, o TNDMII está “a seguir todas as indicações da Direção-Geral da Saúde e das entidades competentes, no sentido de garantir a espetadores, artistas, técnicos e trabalhadores as condições necessárias” para que os espetáculos decorram em segurança, refere o teatro na sua página oficial.