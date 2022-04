A Fundação da Casa de Bragança, que promove a iniciativa, revelou que a temporada de concertos de 2022, com entrada livre, vai homenagear o rei D. Manuel II, quando se assinalam os 90 anos da sua morte.

A tradição musical da Casa de Bragança remonta ao período de construção do Paço Ducal, no início do século XVI, de acordo com os promotores.

Na capela do Paço Ducal decorrem oito concertos, até outubro, na última sexta-feira do mês, e o encerramento está agendado para o dia 9 de dezembro, sempre às 21h00.

O concerto inaugural, esta sexta-feira, inclui música da época de D. Manuel II, por um quarteto de cordas e sopros, constituído por Catarina Bastos (violino), Gabriela Barros (viola d´arco), César Gonçalves (violoncelo) e Franz-Jurgen Dorsam (fagote e arranjos).

O programa prevê, para o dia 27 de maio, o concerto “Musica Pro Anima”, por um trio de canto, violino e harpa, que integra Patrycja Gabrel, Carolina Figueiredo e Ana Castanhito.

Para o dia 24 de junho, está marcado o concerto “De Bach a Reinaldo Hann”, por Pedro Vieira de Almeida (piano), Marcos Lázaro (violino) e Ramon Maschio (guitarra clássica).

No dia 2 de julho, data em que se assinalam os 90 anos da morte do rei D. Manuel II, decorre o único concerto desta iniciativa na igreja dos Agostinhos, às 17h00, a cargo da orquestra de clarinetes Invicta All Stars, com direção artística de António Saiote.

Estão ainda agendados para a capela do Paço Ducal, os concertos “Camomiana” (29 de julho), “D. Manuel II e os Românticos – em torno de Wagner” (26 de agosto), “Viagem pelo Mediterrâneo” (30 de setembro), “Música portuguesa no reinado de D. Manuel II” (28 de outubro) e “Danças Imprevistas” (09 de dezembro).