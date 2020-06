Os concertos, com entrada livre, decorrem este ano na igreja dos Agostinhos e no Paço Ducal.

Segundo os promotores, a tradição musical da Casa de Bragança remonta ao período de construção do Paço Ducal, no início do século XVI.

O concerto inaugural, marcado para o dia 27, às 16:00, na igreja dos Agostinhos, está a cargo do quarteto de cordas constituído por Catarina Bastos, Gabriela Barros, César Gonçalves e Franz-Jurgen Dorsam.

O programa prevê para o dia 1 de agosto, também na igreja dos Agostinhos, às 16:00, um concerto pela Camerata Atlântica, constituída por Ana Beatriz Manzanilla, José Andrade, Pedro Saglimbeni Muñoz e Jeremy Lake.

Os restantes concertos estão previstos para o Paço Ducal, sempre às 21:00, e para o dia 28 de agosto, está marcado um concerto com a participação do Avres Serva, composto por Matilde Lopes, Pedro Massarrão e Nuno Oliveira.

Estão ainda agendados concertos, para os dias 25 de setembro, com o quarteto de cordas que participa no concerto inaugural desta temporada, e no dia 30 de outubro, com a participação de João Bettencourt da Câmara.

O encerramento da temporada está previsto para o dia 11 de dezembro, com o Ensemble Staccato, constituído por João Sebastião, Ângela Pereira, Bárbara Duarte e Viktoryia Gakman.