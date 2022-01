“Depois dos programas inéditos de António Victorino de Almeida, Mário Laginha, Carlos Azevedo e Tiago Derriça, o Teatro Nacional de São Carlos recebe agora um dos mais importantes compositores e multi-instrumentistas para mais uma descoberta surpreendente intitulada ‘Tempos e Modos da Cítara Portuguesa’”, refere a organização do Festival criaSons, num comunicado hoje divulgado.

Trata-se de um concerto “inédito, feito em especial” para o festival, “um dos principais eventos nacionais de divulgação e promoção de música erudita contemporânea”, a cumprir a 3.ª edição.

Neste concerto, Pedro Caldeira Cabral “apresenta-se com Duncan Fox, no contrabaixo, um dos músico que há muito o acompanha na valorização e defesa da guitarra portuguesa como instrumento solístico, e do conhecido Quarteto Lopes-Graça que conta com Isabel Pimentel, na violeta, Catherine Strynckx, no violoncelo, e Luís Pacheco Cunha e Maria José Laginha, nos violinos”.

O concerto tem entrada livre, “sendo necessária a reserva prévia de bilhetes, num máximo de dois por pessoa, através do e-mail geral@musicamera.pt”.

O espetáculo é depois apresentado, no dia 19 de fevereiro, em Ferreira do Zêzere.