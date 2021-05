Portugal está na final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção com a canção “Love Is On My Side”, interpretada pelos The Black Mamba, e que vai decorrer no sábado, em Roterdão (Países Baixos).

Depois da atuação na semifinal, a canção dos The Black Mamba destacou-se nas casas de apostas online e Portugal foi o país a registar a maior subida no top - antes do espetáculos, o tema ocupava o 16.º lugar do ranking geral e, depois de serem apurados todos os finalistas, “Love Is On My Side” entrou para o top 10.

Já esta sexta-feira, dia 21 de maio, Portugal subiu ao oitavo lugar do top do site Eurovision World, que reúne vários dados das casas de apostas online. O ranking é liderado por Itália, França e Malta. Já a Suíça ocupa a quarta posição, seguida pela Ucrânia( 5.º lugar), Irlanda (6.º lugar) e Finlândia (7.º lugar).

Portugal foi o quinto finalista anunciado na segunda semifinal que decorreu esta quinta-feira, dia 21 de maio, na qual também se apuraram para a final a Albânia, com o tema “Karma”, a Sérvia, com “Loco Loco”, a Bulgária, com “Growing Up Is Getting Old”, a Moldávia, com “SUGAR”, a Islândia, com “10 Years”, San Marino, com “Adrenalina”, a Suíça, com “Tout l'Univers”, a Grécia, com “Last Dance”, e a Finlândia, com “Dark Side”.

“Discoteque”, da Lituânia, “Russian Woman”, da Rússia, “Voices”, da Suécia, “El Diablo”, do Chipre, “Fallen Angel”, da Noruega, “The Wrong Place”, da Bélgica, “Set Me Free”, de Israel, “Mata Hari”, do Azerbaijão, “Shum”, da Ucrânia, e “Je Me Casse”, de Malta, foram as primeiras dez músicas apuradas na primeira semifinal, que decorreu na terça-feira.

Os ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e ao país anfitrião completam as atuações da final.

Os Países Baixos ganharam o direito de organizar a Eurovisão depois de vencerem a edição de 2019, em Israel, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence - recorde aqui a entrevista do SAPO Mag ao artista. A 65.ª edição do concurso, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da COVID-19, decidiu adiá-la um ano.

Embora a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção seja disputada por 39 países, apenas 33 competem nas semifinais (16 na primeira e 17 na segunda). Os restantes seis países - os chamados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos) - têm acesso garantido à final.