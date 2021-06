Apesar de ter reduzido a participação na Aviation Gin, Ryan Reynolds voltou a ser o rosto de mais um anúncio à marca de gin onde apresenta "a Mãe de todos os cocktais", que batizou "The Vasectomy" ["A vasectomia", em tradução literal].

Em honra do Dia do Pai, que se celebra nos EUA no terceiro domingo de junho (20), o ator, que tem três filhos com Blake Lively, mostrou no vídeo que entretanto se tornou viral como se faz passo a passo um novo cocktail, com vários comentários sarcásticos sobre os delícias de ser pai e alguns enganos pelo meio.

Desde o muito gelo para encher o copo "tal como as crianças enchem as nossas vidas de alegria" ao sumo de arando que é "doce, como os seus sorrizinhos" e à água tónica "tão borbulhante... tal como me sinto todos os dias, quando acordo após uma longa noite de sono", Ryan Reynolds lá vai explicando como se faz a bebida "tão refrescante como a paternidade" a que deu um nome peculiar "sem qualquer razão especial".

