Muitas vezes os jurados dos concursos de talento são surpreendidos pelos concorrentes. Nas várias edições do "The Voice", várias caras conhecidas do mundo da música aceitaram o desafio da produção e pregaram partidas aos mentores do programa.

Jessie J, Rita Ora e a portuguesa Aurea são alguns dos artistas em destaque no vídeo partilhado no canal de Youtube "The Voice Global".

O vídeo que reúne as partidas das estrelas da música soma mais de sete milhões de visualizações em menos de um mês.

Veja o vídeo: