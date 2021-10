O começo da programação dos últimos dois meses do ano no Theatro Circo é feito com Budda Power Blues e Maria João, no dia 4 de novembro, no âmbito do Festival Braga Blues, seguindo-se, logo no dia 5, o brasileiro Gilberto Gil, numa digressão que o leva também a Vila Real, Castelo Branco, Lisboa e Santarém.

Um dia depois, o Theatro Circo recebe a Nopo Orchestra, que reúne Rão Kyao, Karl Seglem e Francisco Sales em vários concertos a partir de novembro e que tem prevista gravação de música no próximo ano.

Entre 11 e 13 de novembro, o Theatro Circo recebe a atriz brasileira Heloisa Périssé, com a peça “Faz-me Rir”, num mês que vai terminar com o Festival para Gente Sentada, nos dias 26 e 27, ainda sem programação anunciada.

“O mês de dezembro arranca com um novo ciclo, o ‘Befolk’, que ocupará um fim de semana com artistas nacionais e internacionais que permeiam a fusão entre a tradição e a contemporaneidade. Na primeira ronda de ‘Befolk’, dia 3 de dezembro, o artista galego Xabier Díaz convida o mítico grupo de mulheres vocalistas e percussionistas ‘As Adufeiras de Salitre’ para uma apresentação do álbum ‘As Catedrais Silenciadas’”, adiantou o comunicado da sala bracarense.

No dia 4 de dezembro, no âmbito do mesmo ciclo, atua a portuguesa Filipa Torres.

Em dezembro haverá ainda fado, pela voz de Teresinha Landeiro, no dia 11, e Cristina Branco, no dia 17.

No dia 16 de dezembro, o Theatro Circo recebe as compositoras Hania Rani e Dobrawa Czocher, que apresentam o álbum “Inner Symphonies”.